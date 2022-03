Cartelera Centro Arte Alameda del 31 de marzo al 5 de abril

Como cada semana, Centro Arte Alameda presenta su cartelera, la que en esta ocasión viene concentrada en algunas de las películas que se llevaron una estatuilla en la reciente entrega de los Premios Oscar. Es por esto que la cartelera contará con cintas como “CODA“, “Belfast“, “Drive My Car” y “Summer Of Soul“, además del estreno de “Un Lugar Llamado Dignidad” (2021) de Matías Rojas.

En cuando a “CODA”, el film relata la historia de Ruby (Emilia Jones) único miembro oyente de una familia de sordos, que a sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia. Esta es una coproducción de Estados Unidos, Francia y Canadá que se quedó con tres premios Oscar: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario.

Otra de las grandes novedades que trae Centro Arte Alameda es el estreno de “Summer Of Soul” (2021) de Ahmir “Questlove” Thompson (baterista de The Roots), premiada en los Oscar como Mejor Documental, el cual fue estrenado en Chile en la pasada versión de IN-EDIT. La obra audiovisual explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en Estados Unidos en 1969. En él se rindió homenaje a la cultura y música afroamericana, además de promover el “black pride” y la unidad entre personas de una misma raza. En el concierto participaron figuras de la talla de Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, Nina Simone, B.B. King, The Staple Singers, entre otros.

A estas películas se suman las premiadas “Belfast” (2021) de Kenneth Branagh (ganadora en la categoría “Mejor Guión Original“) y “Drive My Car” (2022) de Ryusuke Hamaguchi, que se llevó el premio en la categoría “Mejor Película Internacional“. Otro de los estrenos para esta semana es el largometraje “Un Lugar Llamado Dignidad” (2021) de Matías Rojas que se centra en la historia de Pablo, un niño de 12 años, recibe una beca para asistir a la escuela misteriosa y aislada establecida por alemanes en Chile llamada Colonia Dignidad. Rápidamente se convierte en el favorito del líder de la colonia, el tío Paul. Con el tiempo, Pablo es testigo de las cosas más extrañas que suceden ahí: abusos, desaparecidos, criaturas parecidas a demonios que se utilizan para asustar a los niños.

La venta de entradas, como siempre, está disponible mediante el sistema Passline.

El detalle de las películas y funciones, te lo dejamos a continuación: