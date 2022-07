A los 82 años muere el actor James Caan

Lamentables noticias que informar, ya que mediante un comunicado se dio a conocer el fallecimiento del actor James Caan, reconocido por su participación en películas como “The Godfather” y “Misery“, entre muchas otras. La información fue entregada por la familia a través de su cuenta de Twitter, donde se agradeció también por las muestras de cariño que han recibido en un difícil momento como este.

Caan comenzó su carrera haciendo de extra en 1963, donde fue creciendo hasta desarrollar un legado que le permitió participar en 88 películas, donde destacan algunas como “Thief” (1982), “El Dorado“, “The Gambler” (1974), “A Bridge Too Far” (1977), “Dick Tracy” (1990) y “Dogville” (2003).

A continuación el comunicado de la familia:

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

