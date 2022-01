A los 82 años fallece el cineasta Peter Bogdanovich

Malas noticias: Peter Bogdanovich, escritor y directos nominado al Oscar, ha fallecido a los 82 años. La noticia fue difundida por los principales medios internacionales como The Hollywood Reporter, a quienes la hija del cineasta, Antonia Bogdanovich, les confirmó la noticia agregando de que el fallecimiento se produjo por causas naturales en su casa ubicada en Los Angeles, California.

El cineasta fue ampliamente reconocido en vida gracias a su trabajo en sus películas más importantes como director: “The Last Picture Show” (1971), “Paper Moon” (1973), “Mask” (1985) y “What’s Up, Doc?” (1972), por mencionar algunas, además del documental “Tom Petty and the Heartbreakers: Runnin’ Down a Dream” (2007). Como actor, fue notablemente conocido como el psiquiatra de la psiquiatra de Tony Soprano en “The Sopranos“, y actuó en importantes películas como “Opening Nights” (1977), “While We’re Young” (2014), “Infamous” (2006) y “The Other Side of the Wind” (2018), entre otras.