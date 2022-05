A los 67 años falleció el actor Ray Liotta

Lamentables noticias llegan en esta jornada de jueves, ya que Ray Liotta, veterano actor reconocido por sus roles en películas como “Goodfellas” y “Hannibal“, ha fallecido a los 67 años. La noticia fue reportada por diversos medios internacionales, quienes afirman que el interprete falleció mientras dormía en un hotel de República Dominicana, donde se encontraba filmando la película “Dangerous Waters“. La causa de muerte no ha sido revelada por el momento.

Entre la lista de películas que hizo durante su carrera, sin duda las más importantes son títulos como “Goodfellas” (1990), “Blow” (2001), “Hannibal” (2001), “Field of Dreams” (1989), “Cop Land” (1997). También es recordado por otros papeles más adentrado en los últimos años, como fueron las películas “Killing Them Softly” (2012), “Narc” (2002), “Marriage Story” (2019), “Identity” (2003), “The Place Beyond the Pines” (2012) y más recientemente “The Many Saints of Newark“, estrenada tan solo en 2021.