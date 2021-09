A los 54 años muere el actor Michael Kenneth Williams

Siguen llegando malas noticias en esta jornada, ya que se acaba de confirmar el fallecimiento del actor Michael Kenneth Williams, reconocido por su rol en la serie “The Wire“. La noticia fue confirmada por la policía a los medios, quienes informaron que el actor de 54 años falleció de una aparente sobredosis de drogas, aunque sin especificar su tipo.

Además de su participación en la mencionada serie y con el personaje de Chalky White en “Boardwalk Empire“, el actor también estuvo presente en cintas como “Bringing Out The Dead” de Martin Scorsese, “Gone Baby Gone“, “The Incredible Hulk“, “The Road“, “12 Years A Slave“, el remake de “Robocop“, “Inherent Vice” de Paul Thomas Anderson, “Assassin’s Creed“, entre otras.