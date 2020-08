A los 42 años fallece el actor Chadwick Boseman

Sin duda una noticia que toma a todos por sorpresa. A la edad de 42 años falleció Chadwick Boseman, reconocido actor que dio vida a una variedad de personajes en el cine, principalmente en Marvel Studios interpretando al Rey T’Challa, también conocido como Black Panther. La causa de su fallecimiento fue un cáncer de colon que padecía desde 2016, el cual pasó de etapa 3 a etapa 4 en el último tiempo.

Entre sus papeles más importantes, obviamente se encuentra el ya mencionado en “Black Panther” (2018), además de otros filmes como “42” (2013), “Marshall” (2017) y “Get On Up” (2014), siendo estos algunos de los más destacados en las 15 películas que alcanzó a actuar antes de su deceso.

Acá el comunicado oficial: