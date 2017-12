A 47 Metros

A principios de la década del 70, se destapó uno de los mayores escándalos políticos en la historia de Estados Unidos, cuando se intentó encubrir un robo de documentos desde el complejo Watergate. La crisis institucional provocó la renuncia de Richard Nixon como presidente dos años más tarde. El escándalo fue material de investigación de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del diario The Washington Post, quienes fueron los encargados de destapar la verdad, recibiendo la ayuda de una fuente anónima apodada “Garganta Profunda”. La identidad de esta fuente fue confirmada después de más de treinta años, resultando ser Mark Felt, quien era director asociado del FBI. Su historia es foco de la cinta dirigida por Peter Landesman.

Basada en la autobiografía del agente del FBI, Mark Felt (Liam Neeson), “El Informante” cuenta cómo Felt se transforma en el hombre clave en el destape del escándalo de Watergate, y una de las fuentes anónimas más famosas de Estados Unidos al entregar información confidencial a los periodistas Bob Woodward (Julian Morris) y Carl Bernstein.

El antecedente cinematográfico más relevante frente al escándalo está en “All The President’s Men” (1974), dirigida por Alan J. Pakula y basada en el libro que escribieron Bernstein y Woodward, donde el foco estaba puesto en los dos periodistas que lideraron la investigación y cómo lograron destapar lo que estaba ocurriendo. En ella la figura de la fuente se mantenía entre las sombras, debido a que ambos no revelarían su identidad sin su consentimiento, pero después que el propio Mark Felt lo hiciera más de treinta años después, era descubierto uno de los grandes misterios periodísticos de las últimas décadas. Por lo tanto, la cinta enfocada en la figura de Felt da un giro para mostrar el otro lado de la moneda y relatar las razones que lo empujaron a contactar a los periodistas y filtrar la valiosa información. De esta forma, se toma la libertad de indagar en varios aspectos de su vida, principalmente en su trabajo en el FBI, pero también en su vida familiar, la que quedaba relegada por sus responsabilidades laborales.

Liam Neeson es el encargado de interpretar al agente, y por medio de su actuación se logran canalizar las características que conforman su misteriosa figura. Mark Felt es un hombre con un alto grado de compromiso con el FBI y su labor es reconocida hasta la muerte de J. Edgar Hoover, en ese momento director del FBI, cuando Nixon decide nombrar a L. Patrick Gray como nuevo director de la agencia. Este hecho hará detonar en Felt la desilusión que lo llevará a contactar a los periodistas de The Washington Post y servirá como impulsor para iniciar en él un viaje sin retorno, arriesgando su posición y prestigio. Por lo tanto, la representación del conflicto entre él y Gray queda establecida en cada interacción que tienen, generando la tensión necesaria para ir descubriendo las capas que a Felt se le han asignado como personaje, destapando sus fallas y destacando sus virtudes. En ese sentido, su representación es expuesta sin tapujos ni ánimos de admiración, sólo se busca una imagen fiel a los hechos, pero basada en su palabra.

Por otro lado, en la búsqueda de profundización de la propia historia del protagonista, su vida familiar es explorada en la relación con su esposa Audrey Felt (Diane Lane), quién a través de su presencia logra aportar un aspecto más dramático a la cinta, la que se mueve en las líneas de un thriller de espionaje. Sin embargo, a pesar de que estas interacciones intentan cambiar el ritmo de narración y otorgar más dinamismo, estas no parecen aportar en gran medida a la trama central, pues no logran ser reflejadas en la evolución de Felt como personaje, por lo que parecen inconclusas y puestas sólo como un recurso débilmente desarrollado.

La cinta, al estar enfocada principalmente en revelar lo que ocurría en la vida del agente mientras el escándalo se estaba haciendo publico gracias a los artículos de Bernstein y Woodward, establece un tono pausado, apoyado principalmente en los diálogos del protagonista y sus aliados y enemigos. Sin embargo, estos a veces cargan con un grado de letargo que termina provocando que el ritmo del relato a ratos se vaya debilitando. Afortunadamente, este logra levantarse gracias a los giros que la narración va dando cada vez que el guion se apoya en la exposición de las consecuencias de la filtración de información en el medio periodístico.

“El Informante” logra ser un fiel retrato no tan sólo del hombre detrás del destape de Watergate, sino también del contexto político que se vivía en la década del 70 en Estados Unidos. Lamentablemente, la sombra de “All The President’s Men” es imposible de evitar y termina eclipsando a esta cinta en cada uno de sus pasos y opacando su propuesta narrativa. Sin embargo, la figura de Mark Felt logra relevancia y aporta adecuadamente a la profundización del hecho periodístico.

Título Original: Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

Director: Peter Landesman

Duración: 103 minutos

Año: 2017

Reparto: Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe, Michael C. Hall, John Dean, Wendi McLendon-Covey, Josh Lucas, Ike Barinholtz, Marton Csokas, Tony Goldwyn, Kate Walsh, Bruce Greenwood, Eddie Marsan, Tom Sizemore