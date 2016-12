Zack De La Rocha colabora en el nuevo disco de Run The Jewels: “Run The Jewels 3”

Lunes, 26 de diciembre de 2016

Cual regalo de navidad, Run The Jewels publicó su tercer y último larga duración el mismo 25 de diciembre, “Run The Jewels 3“, disco que llegó precedido por los dos excelentes trabajos anteriores el dúo de rap norteamericano, “Run The Jewels 1” y “Run The Jewels 2“.

Para este último álbum, El-P y Killer Mike contaron con la colaboración de Zack De La Rocha en uno de sus cortes (“Close Your Eyes (And Count To Fuck“). Lo mismo ocurre con el nuevo disco de los norteamericanos, donde el ex Rage Against The Machine aparece como invitado en el tema “A Report To The Shareholders / Kill Your Masters”

Escucha la canción aquí: