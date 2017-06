Wolf Alice anuncia nuevo disco y estrena canción: “Yuk Foo”

Martes, 13 de Junio de 2017 | 9:40 am | No hay comentarios

A dos años de su excelente debut discográfico,”My Love Is Cool” (2015), los británicos de Wolf Alice anunciaron su regreso con un nuevo larga duración. Se trata de “Visions Of A Life“, trabajo que tendrá su lanzamiento el próximo 29 de septiembre.

El segundo registro de la banda originaria de Londres llega con un perfecto pero nada amistoso anticipo a través del tema, “Yuk Foo“, en el que la vocalista Ellie Rowsell se tira letras como “You bore me, you bore me to death, you deplore me, and I don’t give a shit” o “I wanna fuck all the people I meet. Fuck all my friends and all the people in the street“. Suavecito, ¿no?.

Te dejamos con la canción aquí: