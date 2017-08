We Are The Grand estrena nuevo single y se suma a show de Tom Chaplin en Chile

Miércoles, 23 de Agosto de 2017 | 12:34 pm | No hay comentarios

Luego de que We Are The Grand superara los múltiples problemas que tuvieron esta temporada (lo que derivó en la salida de dos de sus cuatro miembros cofundadores, el bajista Juan Aguirre y el baterista Matías Peralta), la banda se repuso y ahora reveló dos anuncios muy importantes.

Primero, la publicación de su nuevo single, “Vientos“, el que se transforma en el primer material del ahora dúo formado por Sebastián Gallardo y Fernando Lamas después del lanzamiento de “Volver” (2016), su último larga duración. El tema será incluido en su próximo disco de estudio, del que se espera su salida para 2018.

Por otra parte, el grupo fue confirmado como acto de apertura para el concierto que Tom Chaplin, vocalista de Keane, va a ofrecer en Chile el próximo 8 de septiembre (Cúpula Multiespacio).