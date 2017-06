VUUR publica su primera canción: “Days Go By – London”

En diciembre pasado, Anneke Van Giersbergen anunciaba una nueva banda para su brillante carrera. VUUR es el nombre del proyecto encabezado por la ex The Gathering, uno que ya tiene en carpeta la edición de su disco debut -sin nombre todavía- para algún punto de nuestra primavera.

Sin embargo, no habrá que esperar lo que queda de otoño y el invierno completo para escuchar algo del grupo, porque el mismo acaba de revelar la primera canción de su cortísima carrera. Se trata de “Days Go By – London“, un potente y vertiginoso tema que confirma todas las virtudes de la compositora holandesa.

Puedes escuchar el material aquí: