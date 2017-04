Vocalista de The Exploited tuvo que ser hospitalizado debido a un problema cardíaco

Lunes, 10 de Abril de 2017 | 4:22 pm

De acuerdo a un comunicado publicado a través del Facebook oficial de The Exploited, el veterano vocalista de la banda, Wattie Buchan, sufrió graves problemas de salud relacionados con su corazón. Esto, en medio de la gira que los escoceses mantenían en Bélgica junto a The Casualties y Code Red.

El escrito afirma que el cantante debió ser trasladado el viernes pasado a un hospital del país europeo debido a que “tuvo un serio problema al corazón y casi muere“. Sin embargo, en el texto también se menciona que los médicos actuaron a tiempo y que el músico actualmente se está recuperando.

No es primera vez que Buchan ha tenido que ser atendido por condiciones cardíacas. En 2014, y en pleno concierto de The Exploited en Portugal, el autor de “Beat The Bastards” sufrió un infarto al corazón por el que debió recibir asistencia clínica inmediata.