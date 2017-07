Versailles regresará a Chile en septiembre

Miércoles, 12 de Julio de 2017 | 9:59 am

Sumándose al gran arribo de bandas japonesas a suelos nacionales (One Ok Rock y Maximum The Hormone ya están confirmadas), un nuevo nombre del país oriental se agrega a la cartelera. Se trata de Versailles, cuyo regreso a Chile quedó agendado para el próximo 4 de septiembre con un show el Teatro Teletón.

Son exactos diez años de carrera los que avalan a la banda oriental, la que en su fórmula combina a la música -el grupo llegará a Chile con un nuevo disco publicado, “Lineage ~Bara no Matsuei~“- y una deslumbrante parte estética, esta última basada en el estilo rococó.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del jueves 13 de julio mediante sistema Ticketek. Estos son los precios:

VIP (Incluye Meet & Greet + Polera Oficial + Poster): $80.000

Cancha: $50.000

Platea: $35.000