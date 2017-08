Vamps regresa a Chile en octubre

En octubre viviremos una verdadera invasión de bandas japonesas en nuestro país. Y es que a los conciertos ya confirmados de One Ok Rock (3 de octubre), Tokyo Ska Paradise Orchestra (4 de octubre) y Maximum The Hormone (26 de octubre), ahora se suma el regreso de Vamps para el mismo mes.

El grupo oriental regresa a Chile el próximo 8 de octubre luego de siete años desde su debut (2010) y a dos años de su última presentación (2015) en suelos nacionales, y lo hará en el marco de la promoción de su nuevo disco de estudio, “Underworld“, publicado sólo en abril pasado. El lugar escogido para el show es el Movistar Arena.

Al igual que el espectáculo de Maximum The Hormone (sideshow), la visita de Vamps también será parte de la Super Japan Expo (7 y 8 de octubre), el mega festival que desde hace unos años acerca la cultura del país asiático a Chile.

Las entradas para el concierto y para el festival están disponibles a través de sistema Puntoticket a los siguientes precios:

Ticket Diario

Preventa: $10.000

General: $15.000

Pack 2 Días

Preventa: $18.000

General: $25.000

Concert Experience (2 días)*

Preventa: $50.000

General: $70.000

*Entrada exclusiva y diferenciada a los dos días de Super Japan Expo en Movistar Arena

*Prioridad en el ingreso, de forma preferencial y asegurada, a todos los conciertos de SJE (no incluye sideshow).

*Acceso anticipado a charlas y conferencias

*Polera exclusiva para vivir mejor tu experiencia (entregas día sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Movistar Arena)

*No incluye acceso al sideshow de Maximum The Hormone