U2 vuelve a Chile con “The Joshua Tree Tour” y Noel Gallagher abrirá el show

Martes, 6 de Junio de 2017 | 8:00 am | No hay comentarios

Aunque U2 ha tenido históricamente una tendencia a pensar en el futuro y tratar de conectar con las tendencias tecnológicas de hoy y mañana, lo cierto es que su legado pasado es enorme y esa relevancia es ponderable con fuerza en la actualidad, pese a que la banda recién lo notó este año, en el que se está realizando la gira por los 25 años de “The Joshua Tree“, uno de los lanzamientos más importantes de los irlandeses. Y tras partir la gira a mediados de mayo en Vancouver, Canadá, hoy se confirma que esta es la gira que traerá de vuelta a la banda a nuestro país.

Sábado 14 de octubre en el Estadio Nacional -que los recibirá por cuarta vez-, y con Noel Gallagher’s High Flying Birds como acto de apertura. Esas son las coordenadas para un evento que promete momentos de emoción como en ningún otro lugar, en especial pensando en el prospecto de que la banda tocará “Mothers Of The Dissappeared” en el recinto que cuenta con un memorial por los Detenidos Desaparecidos, esos mismos a los que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. refieren en la canción.

Noel Gallagher es parte también de la mayoría de las fechas de este tour por Europa, siendo un lujo de telonero para U2, en un show cuyas entradas estarán a la venta el 16 de junio por sistema Superticket, y que es parte de los megaeventos planificados en un segundo semestre que promete estar cargado de nombres importantes. Sin embargo, habrá una preventa exclusiva con descuento para clientes Entel, previa solicitud de código llamando al *110*952#, la que comenzará el próximo lunes 12 de junio a partir de las 10:00 hrs. Y, mejor aún para los seguidores de la banda, habrá una preventa exclusiva sólo para los suscriptores de U2.com, la que se desarrollará entre este jueves y sábado. Los precios son los siguientes:

Galería: $39.000

Cancha: $75.000

Andes: $90.000

Pacífico Lateral: $100.000

Pacífico Bajo: $140.000

Pacífico Alto: $160.000

Pacífico Medio: $250.000

Valores no incluyen cargo por servicio.