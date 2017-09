U2 tocó “You’re The Best Thing About Me” y “Bullet The Blue Sky” en Fallon

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 2:41 pm | No hay comentarios

Hace sólo dos días, U2 publicaba el primer single de su nuevo disco de estudio, “Songs Of Experience“, el que tiene agendada su fecha de lanzamiento para el próximo 1 de diciembre. El tema en cuestión se trata de “You’re The Best Thing About Me” y aunque aquel se liberó después de “The Blackout“, el mismo fue anticipado como el sencillo inicial del sucesor de “Songs Of Innocence” (2014).

Pues bien, para seguir mostrando la canción al público fue que los irlandeses llegaron al late de Jimmy Fallon -The Tonight Show starring Jimmy Fallon-, donde además se despacharon una versión del clásico “Bullet The Blue Sky” incluido en “The Joshua Tree” (1987). Puedes revisar ambos registros más abajo.

Recordemos que U2 regresará a nuestro país el próximo 14 de octubre para presentarse en el Estadio Nacional en compañía de Noel Gallagher.