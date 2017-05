U2 tocó dos canciones en Jimmy Kimmel Live!

Miércoles, 24 de Mayo de 2017 | 10:46 am | No hay comentarios

Con los crecientes rumores y las cada vez más seguras afirmaciones sobre el regreso de U2 a Chile bajo el marco del The Joshua Tree Tour 2017 -el emblemático disco cumple treinta años esta temporada-, la banda continúa adelante con el mismo esta vez haciendo una escala en Jimmy Kimmel Live!.

Los encabezados por Bono llegaron al late norteamericano como invitados estelares de su edición de anoche, y hablaron desde el lamentable atentado en el Arena Manchester hasta sobre sus impresiones de Donald Trump o sobre una anécdota con Bruce Springsteen.

Claro, además de esto, el grupo también puso la música. En primer lugar, los irlandeses tocaron el nuevo tema, “The Little Things That Give You Away“, con el que están abriendo los shows del tour. Y luego, interpretaron una gran versión de “I Still Haven’t Found What I’m Looking For“, una de las piezas clave de “The Joshua Tree” (1987).

Te invitamos a ver su performance y algunos momentos durante el programa: