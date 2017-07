Tyler Bryant & The Shakedown se suma al Santiago Rock City

Entre los próximos 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental se va a desarrollar el que probablemente sea el mayor evento que tendrá Chile durante esta temporada, hablamos del Santiago Rock City. Y cómo no, si en aquel se reunirán cuatro bandas que ni el fanático más entusiasta hubiese pensado ver juntas: The Who, Aerosmith, Def Leppard y Guns N’ Roses. Como el complemento ideal también se harán presentes L.A. Guns y Marky Ramone.

Mientras que los británicos de The Who y Def Leppard tendrán su esperadísimo debut en suelos nacionales, el combo norteamericano formado por Aerosmith y Guns N’ Roses volverá después de que ambos grupos tuvieran su última presentación en Chile el año pasado.

Sin embargo, esto no termina aquí, porque se acaba de anunciar la suma de un nuevo nombre: Tyler Bryant & The Shakedown. La banda originaria de Nashville llegará al evento invitada por Guns N’ Roses agregándose como el acto de apertura a la primera jornada del espectáculo, es decir, la que encabezan The Who y los liderados por Axl Rose el viernes 29 de septiembre.

El festival está organizado de la siguiente manera:

Viernes 29 de septiembre:

Guns N’ Roses

The Who

Tyler Bryant & The Shakedown

Sábado 30 de septiembre:

Aerosmith

Def Leppard

L.A. Guns

Marky Ramone