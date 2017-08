Trivium anuncia nuevo disco y estrena canción: “The Heart From Your Hate”

Sólo han pasado 2 años desde que los norteamericanos de Trivium publicaran su último larga duración, “Silence In The Snow” (2015), sin embargo, la banda decidió que no había que esperar más para editar otro trabajo y anuncio el séptimo disco de su carrera.

Se trata de “The Sin And The Sentence“, álbum que tendrá su lanzamiento el próximo 2 de octubre vía Roadrunner bajo la producción de Josh Wilbur (Lamb Of God, Gojira). El registro marcará el debut oficial en estudio del baterista Alex Bent, quien se unió al grupo el año pasado.

Con un total de 11 canciones, el LP ya tiene disponible su primer single, “The Heart From Your Hate“, y lo puedes escuchar (y ver) a continuación. Más abajo revisa el track listing y portada del disco.

Track listing “The Sin And The Sentence”:

The Sin And The Sentence Beyond Oblivion Other Worlds The Heart From Your Hate Betrayer The Wretchedness Inside Endless Night Sever The Hand Beauty In The Sorrow The Revanchist Thrown Into The Fire