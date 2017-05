Triggerfinger anuncia nuevo disco y estrena canción: “Flesh Tight”

Lunes, 22 de Mayo de 2017

Los belgas de Triggerfinger acaban de anunciar su regreso discográfico para el próximo 25 de agosto con “Colossus“, trabajo que se convertirá en el sucesor de “By Absence Of The Sun” (2014) y en el cuarto larga duración de la banda en casi veinte años de carrera.

Sin embargo, no es sólo esto, porque el grupo europeo también liberó el primer single de la producción, “Flesh Tight“, el que llega acompañado de un video con todo el sello Triggerfinger. Puedes escuchar el tema y ver el clip a continuación: