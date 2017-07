Trailer del registro de David Gilmour en Pompeya 2016: “David Gilmour – Live At Pompeii”

Jueves, 13 de Julio de 2017 | 9:29 am | No hay comentarios

En una experiencia que seguramente será inolvidable para quienes asistieron, en julio de 2016, David Gilmour realizó dos conciertos en el Anfiteatro romano de Pompeya, lugar donde hace exactos 46 años (1971) Pink Floyd registraba una serie de grabaciones que luego serían editadas en una de las piezas audiovisuales más importantes de la historia del rock, hablamos de “Live At Pompeii” (1972).

Tal como hiciera en su show en nuestro país, el músico británico propuso un set que incluyó temas de su último larga duración, “Rattle That Lock“, canciones de su antecesor, “On An Island” (2006) y, por supuesto, material de la agrupación responsable de “The Dark Side Of The Moon” (1973). Al respecto, Gilmour tocó por primera vez en 10 años la enorme “The Great Gig In The Sky” (sólo Roger Waters había interpretado este corte durante su gira “The Dark Side Of The Moon Live”, desde 2006 hasta 2008).

Sin embargo, lo mejor de todo esto, es que ambos shows se materializaron en el registro “David Gilmour Live At Pompeii“, uno que tendrá su estreno mundial el próximo 13 de septiembre contando a las cadenas de Cine Hoyts y Cinemark para su proyección local.

Te dejamos con el trailer del material a continuación: