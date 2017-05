Tool tocó “Eulogy” por primera vez después de 16 años

Viernes, 26 de Mayo de 2017

No, esta vez no vamos hablar de lo que puede o no estar pasando con el nuevo disco de Tool. De lo que sí vamos a hablar es de la presentación que la banda realizó el 25 de mayo pasado en el marco de su última gira por Estados Unidos.

En el show, que tuvo lugar en Pennsylvania, el grupo tocó por primera vez en más de 16 años “Eulogy“, uno de los cortes clave dentro de “Ænima” (1996) y quizás una de sus canciones más conocidas. El último registro de la banda interpretando el material databa de 2001.

Puedes revisar un video con la intro del tema a continuación: