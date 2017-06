Tom Chaplin llegará a Chile en septiembre

Temprano esta mañana se anunciaba la visita de Maceo Parker a nuestro país. A esta hora, un nuevo show se suma a la agenda de espectáculos nacional. Se trata de Tom Chaplin, el histórico vocalista de Keane, quien llegará a Chile para presentarse el próximo 8 de septiembre en la Cúpula Multiespacio (ex Teatro La Cúpula).

Con la banda británica en un hiato desde 2014, el cantante y compositor decidió comenzar con su carrera en solitario con la publicación de su disco debut, “The Wave” (2016), trabajo que precisamente lo trae a nuestro país en el marco de la gira “Carried By The Wave”.

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 29 de junio mediante sistema Puntoticket con los siguientes precios:

Preventa 1: $30.000

Preventa 2: $35.000

General: $40.000