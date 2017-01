The xx tocó “Lips” y “Say Something Loving” en Fallon

Miércoles, 18 de enero de 2017

Tras publicar su último larga duración el viernes pasado, el muy buen “I See You“, The xx se dispone a promocionar el disco en Estados Unidos, a la espera de su tour por Europa y de su posterior aterrizaje en la versión local de Lollapalooza –1 y 2 de abril en el Parque O’Higgins-.

De esta manera, la banda británica se dejó ver en el late de Jimmy Fallon -The Tonight Show Starring Jimmy Fallon-, donde se despachó excelentes versiones de “Lips” y “Say Something Loving“.

Revisa los videos de la presentación aquí: