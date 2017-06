The Winery Dogs publicará blu-ray de su último concierto en Chile

Lunes, 5 de Junio de 2017

El 27 de mayo de la temporada pasada, los norteamericanos de The Winery Dogs completaban su segunda presentación en Chile con un show espectacular, el que ratificó toda la calidad que existe en Mike Portnoy, Billy Sheehan y Richie Kotzen.

Pues bien, de este concierto fue que la banda decidió grabar un DVD/Blu-Ray en vivo, el que tendrá su publicación el próximo 4 de agosto y se titulará “Dog Years: Live in Santiago & Beyond 2013-2016“. Además del show en el Teatro Caupolicán, el material incluirá ocho videoclips del grupo y un EP -“Dog Years“- con cinco canciones inéditas: “Love Is Alive”, “Solid Ground”, “Moonage Daydream“, “Criminal” y “The Game“.

Puedes revisar el trailer del registro a continuación: