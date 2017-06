The Winery Dogs publica el primer adelanto de “Dog Years: Live In Santiago & Beyond 2013-2016”: “Elevate”

Miércoles, 28 de Junio de 2017

A principios de junio, los neoyorquinos de The Winery Dogs sorprendieron a sus seguidores chilenos al anunciar el lanzamiento de “Dog Years: Live in Santiago & Beyond 2013-2016“, un DVD/Blu-Ray que recoge la última presentación del grupo en nuestro país, además de ocho videoclips y un EP con canciones inéditas titulado “Dog Years“.

Pues bien, la banda formada por Mike Portnoy, Billy Sheehan y Richie Kotzen acaba de publicar el primer adelanto del material, “Elevate“, corte que tuvo una tremenda interpretación en el show ofrecido en el Teatro Cariola en mayo de 2016.

Te dejamos con el registro a continuación: