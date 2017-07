The Who tocó “I Can See For Miles” y “You Better You Bet” en Fallon

Jueves, 20 de Julio de 2017 | 12:21 pm | No hay comentarios

Cada vez queda menos para que The Who finalmente tenga su esperado debut en suelos nacionales. Será el próximo 29 de septiembre (Estadio Monumental) en el marco del Santiago Rock City cuando la legendaria banda británica realice su primera presentación en Chile.

Como parte del tour mundial que los traerá a nuestro país, el grupo hizo una escala en el late de Jimmy Fallon, The Tonight Show, donde se despacharon sendas versiones de dos temas que, si bien no son tan conocidos, sí son muy representativos de las distintas etapas de la banda (sesenta y ochenta). Hablamos de “I Can See For Miles” y “You Better You Bet“.

Revisa los registros de la presentación aquí: