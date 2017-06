The White Stripes reeditará “Icky Thump” con material inédito

Han pasado seis años desde la separación de The White Stripes, sin embargo, hoy día tenemos buenas nuevas sobre la gran banda que conformaran Jack White y Meg White entre 1997 y 2011.

Se trata de la reedición del excelente “Icky Thump“, último disco publicado por el grupo durante 2007. La colección tendrá su lanzamiento a través del sello de Jack White, Third Man Records, el mismo mediante el que se editaron casi todos los álbumes de la banda. El trabajo saldrá para celebrar el aniversario número veinte de The White Stripes, y aquella incluirá la producción original remasterizada, nueve Lados B, sumando versiones alternativas de distintos temas más covers de Hank Williams y Bill Carter and the Rovin Gamblers. Además de esto, la caja también llevará una serie de demos titulada “The Red Demos”.

El disco se publicará bajo el nombre, “Icky Thump X“.