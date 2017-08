The War On Drugs tocó “Pain” en Jimmy Kimmel Live!

Jueves, 10 de Agosto de 2017

Los norteamericanos de The War Ond Drugs se están preparando para publicar su esperado nuevo disco de estudio, “A Deeper Understanding“, un trabajo que promete, y mucho. El sucesor del excelente “Lost In The Dream” (2014) tendrá su salida el próximo 25 de agosto.

Con el objetivo de seguir con la promoción pre lanzamiento del registro, la banda encabezada por Adam Granduciel se dejó ver en el escenario al aire libre de Jimmy Kimmel Live!, donde se despacharon una versión de su último tema conocido, “Pain“. Puedes revisar el video de su presentación más abajo.

Además de esta canción, el grupo previamente había compartido los singles “Thinking Of A Place“, “Holding On” y “Strangest Thing“.