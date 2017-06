The War On Drugs tocó “Holding On” en Colbert

Martes, 6 de Junio de 2017 | 10:57 am

Hace sólo un par de días, los norteamericanos de The War On Drugs anunciaban la publicación de un nuevo disco de estudio, la del sucesor del excelente, “Lost In The Dream” (2014). El disco se titulará, “A Deeper Understanding“, tendrá su lanzamiento el próximo 25 de agosto y del mismo ya se han estrenado sus dos primeros singles: “Thinking Of A Place” y “Holding On“.

Precisamente de este último tema la banda realizó una presentación en The Late Show With Stephen Colbert. Con la cuota de sobriedad muy bien ajustada, el grupo se despachó una interpretación excelente, la que te invitamos a ver a continuación: