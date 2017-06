The War On Drugs anuncia nuevo disco y estrena canción: “Holding On”

Jueves, 1 de Junio de 2017 | 12:01 pm | No hay comentarios

Hace poco más de un mes, The War On Drugs publicaba una nueva canción titulada “Thinking Of A Place“, enorme pieza de 11 minutos que se transformaba en el primer lanzamiento de la banda luego de “Lost In The Dream” (2014), su excelente último disco de estudio.

Pues bien, el grupo norteamericano no se quedó sólo con esto porque acaba de anunciar un nuevo larga duración, el cuarto de su carrera. Aquel se llamará “A Deeper Understanding“, tendrá su salida el próximo 25 de agosto y tanto su portada como track listing también fueron revelados. Revisa este material más abajo.

Sin embargo, no es sólo lo anterior, porque Adam Granduciel y compañía compartieron el segundo single de la producción, “Holding On“, otra perfecta muestra del sonido patentado por The War On Drugs. Escucha la canción aquí:

Track listing “A Deeper Understanding”:

Up All Night Pain Holding On Strangest Thing Knocked Down Nothing To Find Thinking Of A Place In Chains Clean Living You Don’t Have To Go