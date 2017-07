The Smiths anuncia reedición de “The Queen Is Dead” con material inédito

La banda más importante del rock británico de los ochenta, hablamos de The Smiths, anunció la reedición del que sin lugar a dudas es el disco más grande de su carrera, el imprescindible “The Queen Is Dead” (1986), trabajo que en 2016 cumplió nada menos que treinta años de historia.

A propósito de esto último y de la posibilidad de haber celebrado el aniversario 30 del registro la temporada pasada, Morrissey opinó sobre Warner (en cuyo poder están los derechos de la banda) que: “Lamento que Warner UK o Sire US no puedan ofrecer una celebración para el disco, pero quizás algunos jefes del sello no tienen las cosas claras“.

Respecto a la colección anunciada, aquella incluirá dos discos, el primero con el álbum original remasterizado, y el segundo con una serie de lados-b y rarezas de la época. Puedes revisar el track listing a continuación:

Track listing “The Queen Is Dead – Super Deluxe Edition”:

Disco 1:

The Queen Is Dead (remasterización 2017) Frankly, Mr. Shankly (remasterización 2017) I Know It’s Over (remasterización 2017) Never Had No One Ever (remasterización 2017) Cemetery Gates (remasterización 2017) Bigmouth Strikes Again (remasterización 2017) The Boy With The Thorn In His Side (remasterización 2017) Vicar In a Tutu (remasterización 2017) There Is A Light That Never Goes Out (remasterización 2017) Some Girls Are Bigger Than Others (remasterización 2017)

Disco 2:

The Queen Is Dead (Full Version) Frankly, Mr. Shankly (Demo) I Know It’s Over (Demo) Never Had No One Ever (Demo) Cemetery Gates (Demo) Bigmouth Strikes Again (Demo) Some Girls Are Bigger Than Others (Demo) The Boy With the Thorn In His Side (Demo Mix) There Is A Light That Never Goes Out (Take 1) Rubber Ring (Single B-Side) (remasterización 2017) Asleep (Single B-Side) (remasterización 2017) Money Changes Everything (Single B-Side) (remasterización 2017) Unloveable (Single B-Side) (remasterización 2017)