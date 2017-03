The Radio Dept. se suma al cartel del festival Fauna Otoño

Jueves, 23 de Marzo de 2017 | 1:27 am | No hay comentarios

Hace una semana les dábamos la gran noticia doble: primero, el, debut de Slowdive en Chile, y segundo, será en el marco de un nuevo festival, algo que siempre se agradece, y ahora hay más detalles. El festival Fauna Otoño, primo hermano de Fauna Primavera, se realizará el próximo 13 de mayo en Espacio Riesco, pero sólo sabíamos el nombre de la banda británica, el que generó entusiasmo y esperanza en el potencial del evento.

Hoy podemos imaginarlo un poco más con el segundo nombre en el cartel de Fauna Otoño: The Radio Dept. Tal como lo describen en sus redes, los suecos volverán a Chile tras casi cinco años y con su cuarto álbum bajo el brazo, “Running Out Of Love“, en lo que será no sólo un reencuentro muy esperado, sino que también la posibilidad de escuchar a los escandinavos con un material mejor que el cuestionado “Clinging On A Scheme” que los trajo en 2012.

Pronto sabremos más nombres del line up de Fauna Otoño, que sigue vendiendo sus entradas a $25.000 más recargo en Puntoticket, y sin recargo en Sonar Tienda.