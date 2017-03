The Pretty Reckless tocó “Take Me Down” en Conan

En uno de los buenos shows que están fijados en Chile para este primer semestre del año, The Pretty Reckless regresará a suelos nacionales para presentarse el próximo 16 de marzo en el Teatro Cariola.

Mientras eso ocurre, la banda neoyorquina continúa con el trabajo de promoción para su último disco de estudio, “Who You Selling For“, el que precisamente vienen a mostrar a nuestro país. Es así que el grupo se dejó ver en el late show de Conan O’Brien -Conan-, donde tocaron el primer single de la producción, “Take Me Down“.

Puedes ver el registro de la actuación aquí: