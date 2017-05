The Pains Of Being Pure At Heart anuncia nuevo disco y estrena canción: “Anymore”

Martes, 16 de Mayo de 2017 | 12:08 pm | No hay comentarios

Lo último que supimos sobre los norteamericanos de The Pains Of Being Pure At Heart en materia de estrenos discográficos había sido el lanzamiento del Ep, “Hell“, en 2015. Sin embargo, eso ahora queda atrás, porque la banda acaba de anunciar la salida de un nuevo larga duración.

Se trata de “The Echo Of Pleasure“, trabajo que a partir del próximo 14 de julio se convertirá en el sucesor de “Days Of Abandon“, y en el cuarto registro largo del grupo neoyorquino. Pero eso no es todo, porque el anuncio también llega acompañado de música.

A continuación, puedes revisar la portada y track listing de “The Echo Of Pleasure”, además del primer single del mismo, “Anymore“:

Track listing de “The Echo Of Pleasure”:

My Only Anymore The Garret When I Dance With You The Echo of Pleasure Falling Apart So Slow So True (feat. Jen Goma) The Cure for Death Stay