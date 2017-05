The Neal Morse Band envía saludo al público sudamericano

Miércoles, 31 de Mayo de 2017 | 10:52 am | No hay comentarios

El próximo 16 de junio en el Teatro Teletón se producirá el debut de The Neal Morse Band en nuestro país. La banda encabezada por el cantante y multiinstrumentista norteamericano -ex Spock’s Beard, Flying Color y Transatlantic– llega para presentar su último disco de estudio: “The Similitude Of A Dream” (2016).

Con la promesa mediante de un potente show en Chile, el grupo envió un saludo a todos sus seguidores locales y sudamericanos invitándolos a ser parte de sus espectáculos. Puedes revisar el video con el mensaje más abajo.

Las entradas para el concierto continúan a la venta a través del sistema Ticketek con estos precios:

Palco VIP: $60.000

Planta Baja Diamante: $50.000

Planta Baja Golden: $45.000

Platea Baja Lateral: $40.000

Mezzanine: $35.000

Palco Mezzanine: $30.000

Valores no incluyen cargo por servicio