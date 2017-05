The National anuncia nuevo disco y estrena canción: “The System Only Dreams In Total Darkness”

Jueves, 11 de Mayo de 2017 | 2:14 pm | No hay comentarios

Corría mayo de 2013 cuando The National publicaba su último disco de estudio, el excelente “Trouble Will Find Me“, una producción que vino a consolidar definitivamente el trabajo hecho hasta ese momento por la banda norteamericana. Hoy día, a exactos cuatro años de esto, el grupo anunció su esperadísimo nuevo álbum: “Sleep Well Beast“.

Así es, los encabezados por Matt Berninger despejaron todos los rumores sobre su actualidad y confirmaron de plano que el séptimo larga duración de su carrera tendrá su lanzamiento el próximo 8 de septiembre. Además de esto, los autores de “Slow Show” revelaron el track listing y portada del registro, además del primer single del mismo.

El tema en cuestión se titula “The System Only Dreams In Total Darkness“, y aquel inmediatamente trae el recuerdo de “Trouble Will Find Me” al encapsular todo el sonido arrojado por el propio. Puedes escuchar la canción aquí:

Track listing “Sleep Well Beast”:

Nobody Else Will Be There Day I Die Walk It Back The System Only Dreams in Total Darkness Born to Beg Turtleneck Empire Line I’ll Still Destroy You Guilty Party Carin at the Liquor Store Dark Side of the Gym Sleep Well Beast