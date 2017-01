The Killers publica un adelanto de su nuevo disco

Viernes, 27 de enero de 2017

Lo último que supimos sobre The Killers fue la publicación de su recopilatorio navideño, “Don’t Waste Your Wishes“. Sin embargo, hoy día la banda norteamericana llega con un pequeño adelanto del que será su largamente esperado nuevo disco de estudio, uno del que todavía no se ha revelado nombre, ni fecha de lanzamiento.

Puntualmente, se trata de un extracto de nueva música que está acompañada por un video promocional del concierto que el grupo va a ofrecer en Londres en julio próximo. Aparte de esto, se sabe que los encabezados por Brandon Flowers entraron al estudio en septiembre para comenzar con los registros del sucesor de “Battle Born” (2012).