The Killers estrena canción en vivo: “Run For Cover”

Lunes, 12 de Junio de 2017 | 11:03 am | No hay comentarios

A fines de enero pasado nos enterábamos de que The Killers publicaría su largamente esperado nuevo disco de estudio, sin embargo, hasta la fecha no se conocían más detalles sobre aquel más que el anuncio sobre el estreno de su primer single para este miércoles 14 de junio, el que se titulará “The Man“.

Sin embargo, durante su concierto del último viernes en Atlantic City, la banda norteamericana presentó una nueva canción llamada “Run For Cover“, la que data de las sesiones de grabación de “Day & Age” (2008) y una que Brandon Flowers y compañía parece que decidieron incluir en el trabajo sucesor de “Battle Born” (2012).

Puedes revisar un registro con la interpretación aquí: