The Killers anuncia nuevo disco y estrena canción: “The Man”

Miércoles, 14 de Junio de 2017 | 3:52 pm | No hay comentarios

Hoy es un gran día para los seguidores de The Killers. Y es que la banda por fin puso término al suspenso sobre su nuevo disco de estudio, y confirmó el lanzamiento del mismo, el que se transformará en el primer trabajo del grupo desde la salida de “Battle Born” (2012).

El quinto larga duración de los norteamericanos llevará por nombre, “Wonderful Wonderful“, tendrá su publicación en nuestra primavera (todavía no hay fecha exacta confirmada) y será producido por Jacknife Lee y Stuart Price.

Pero eso no es todo, porque los encabezados por Brandon Flowers también compartieron el primer single del registro, uno que se suma al corte “Run For Cover“, el que fue presentado en vivo la semana pasada. La canción liberada hoy día corresponde a “The Man“, y la puedes escuchar a continuación (revisa el arte del single más abajo):