The Jesus And Mary Chain tocó “The Two Of Us” junto a Sky Ferreira en Colbert

Miércoles, 17 de Mayo de 2017 | 3:37 pm | No hay comentarios

Tuvieron que pasar 18 años para que The Jesus And Mary Chain publicara un nuevo disco de estudio. La banda escocesa tuvo el lanzamiento de su séptimo larga duración, “Damage And Joy“, a fines de marzo pasado, y ahora se encuentra en plena promoción de aquel.

Así fue que el grupo llegó a los estudios del programa de Stephen Colbert– The Late Show with Stephen Colbert-, donde tocaron “The Two Of Us“. Sin embargo, los británicos no estaban solos, porque la versión del tema la hicieron en compañía de la cantante y compositora norteamericana, Sky Ferreira, quien por estos días se encuentra al pendiente del estreno de la tercera temporada de “Twin Peaks” (21 de mayo), proyecto en el que está involucrada tanto en la música como en la actuación.

Puedes ver el registro de la performance aquí: