The Flaming Lips estrena video y toca “There Should Be Unicorns” en Colbert

Viernes, 3 de Marzo de 2017 | 11:54 am | No hay comentarios

Cuando a los integrantes de The Flaming Lips les dan una oportunidad de aparecer en televisión, hay que decir que los tipos dan todo para hacer de su actuación un gran y lisérgico espectáculo, tal como hace un año atrás, cuando en The Late Show with Stephen Colbert tocaron “Space Oddity” (David Bowie) acompañados en escena por Chewbacca y un astronauta.

Pues bien, ahora la banda llegó al mismo programa norteamericano para interpretar “There Should Be Unicorns” (“Yellow Submarine” queda chico al lado de esto) de su último disco, “Oczy Mlody” (2016). En el registro se puede ver a Wayne Coyne cantando montado en el mitológico animal con un juego de psicodélicas luces mediante, rodeado, de nuevo, por astronautas.

Además de esta presentación, el grupo también estrenó el clip del mismo corte. Te dejamos con ambos videos a continuación: