The Flaming Lips publica su nuevo disco en streaming: “Oczy Mlody”

Viernes, 13 de enero de 2017

Cerrando nuestra selección de lanzamientos discográficos para este caluroso día viernes, tenemos el nuevo registro de The Flaming Lips, “Oczy Mlody“, el que se convierte en el primer larga duración de la banda en cuatro años, y completa su décimo sexto álbum en impecables 33 años de trayectoria.

Anticipado por los videos de “How??“, “Sunrise (Eyes of the Young)“, “The Castle“, y el lyric video de, “We A Famly“, el grupo encabezado por Wayne Coyne también estrena el trabajo junto al clip del corte, “Nigdy Nie (Never No)“, el que puedes ver más abajo.

Te dejamos con lo nuevo de The Flaming Lips a continuación: