The Dead Weather publicará nuevo disco en vivo: “The Dead Weather: Live At The Mayan”

Miércoles, 12 de Abril de 2017

Luego de haber publicado su último larga duración en septiembre de 2015, “Dodge And Burn“, la gran banda formada por Alison Mosshart (The Kills), Dean Fertita (Queens Of The Stone Age), Jack Lawrence (The Raconteurs) y Jack White, The Death Weather, acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo disco en vivo.

Se trata del registro de una presentación ofrecida por el grupo en Los Angeles durante 2009, “The Dead Weather: Live At The Mayan“, donde se incluyen canciones de su primer álbum, “Horehound” (2009), y covers de Bob Dylan (“New Pony“, el que se versiona en ese trabajo), Them y West Coast Pop Art Experimental Band.

Te dejamos con el track listing de la producción aquí:

Track listing “The Dead Weather: Live At The Mayan”:

60 Feet Tall Hang You From the Heavens You Just Can’t Win (Them Cover) So Far From Your Weapon A Child of a Few Hours is Burning to Death (West Coast Pop Art Experimental Band Cover) No Hassle Night Will There Be Enough Water? I Cut Like a Buffalo Treat Me Like Your Mother New Pony (Bob Dylan Cover)