The Claypool Lennon Delirium anuncia nuevo EP de covers en vivo

Viernes, 24 de Marzo de 2017

Luego de haber publicado su más que interesante debut discográfico el año pasado -“Monolith Of Phobos“- el lisérgico proyecto formado por Les Claypool y Sean Lennon, The Claypool Lennon Delirium, vuelve con nueva música.

En realidad, no tan así, porque la banda anunció el lanzamiento de “Lime And Limpid Green“, un EP en vivo que incluye cuatro covers de igual número de grupos, todos históricos, por cierto. Se trata de los clásicos, “Astronomy Domine” (Pink Floyd), “The Court Of The Crimson King” (King Crimson), “Boris The Spider” (The Who) y “Satori” (Travellin Flower Band).

Se espera que el trabajo tenga su salida el próximo 22 de abril, durante el Record Store Day 2017. Puedes revisar la portada del registro a continuación: