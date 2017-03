The Amity Affliction confirma su debut en Chile

Jueves, 16 de Marzo de 2017 | 3:38 pm | No hay comentarios

Sigue la confirmación de shows para la temporada 2017, en especial para el mes de mayo, donde se concentran cada vez más conciertos. Durante el día de hoy se confirmó la visita debut de los australianos The Amity Affliction, quienes vienen en plena promoción de “This Could Be Hearthbreak” (2016), su quinta y última placa de estudio a la fecha.

Su presentación en tierras locales quedó fijada para el miércoles 17 de mayo en el Teatro Cariola. La venta de entradas comienza este lunes a partir de las 15:00 hrs. vía Puntoticket a un valor de $24.000. Venta sin cargo en boleterías del Teatro Cariola.