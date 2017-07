The Afghan Whigs publica cover en honor a Dave Rosser

Miércoles, 26 de Julio de 2017 | 12:33 pm | No hay comentarios

A fines de junio pasado se produjo el lamentable fallecimiento de Dave Rosser, quien había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de colon sólo hace un año atrás. Para recordar al guitarrista, sus compañeros de The Afghan Whigs publicaron un nuevo tema.

Se trata de un cover de “You Want Love“, tema original de la extinta banda de New Orleans, Pleasure Club, de la que tanto Rosser como Greg Dulli eran seguidores. De hecho, ambos músicos habían discutido la posibilidad de trabajar en la canción. Dulli comenta: “Pleasure Club fue una legendaria banda de New Orleans y Dave Rosser y yo hablamos por años sobre versionar este tema“, añadiendo: “A la luz de su muerte, decidimos grabarla en su honor“.

En el corte también participa el ex vocalista de Pleasure Club, James Hall. Puedes escucharlo a continuación: