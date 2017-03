The Afghan Whigs anuncia nuevo disco y estrena canción: “Demon In Profile”

Una excelente noticia para esta jornada. Los gigantes The Afghan Whigs acaban de anunciar lo que será su próximo trabajo de estudio, sucesor de nuestro número 1 de 2014, el aclamado “Do The Beast”. Ahora, la banda regresa con “In Spades”, el que será lanzado el próximo 5 de mayo vía Sub Pop.

Dicho álbum fue producido por su vocalista, Greg Dulli, y marca el primer trabajo desde que el guitarrista Dave Rosser fuese diagnosticado con cancer el año pasado. A continuación te dejamos con el tracklist y portada de “In Spades”, además del video para “Demon In Profile”, primer adelanto del disco:

Lista de canciones de “In Spades”

Birdland Arabian Heights Demon In Profile Toy Automatic Oriole Copernicus The Spell Light As A Feather I Got Lost Into The Floor