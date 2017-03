Tarja regresa a Chile en mayo

Lunes, 27 de Febrero de 2017

A menos de dos años de su última visita a Chile, Tarja regresará a nuestro país para reencontrarse con los fanáticos locales. La cantante y compositora finlandesa programó un concierto para el próximo 18 de mayo en el Teatro Caupolicán.

En la ocasión, la ex Nightwish estará presentando el más reciente álbum de su carrera, “The Shadow Self“, publicado en agosto del año pasado.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de sistema Ticketek y sin recargo en tienda Kmuzzik y boleterías del Teatro Caupolicán. Estos son los precios:

Galería: $18.000

Cancha: $25.000

Palco: $30.000