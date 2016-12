Subastan disco inédito de proyecto con Layne Staley como vocalista

Un registro inédito de seis canciones con Layne Staley en las voces está siendo subastado en base a 5 mil dólares a través de eBay. Se trata de una grabación de un proyecto llamado 40 Years Of Hate, que contaba con el ex Alice In Chains como vocalista, junto al músico Ron Holt, quien precisamente está vendiendo el material.

Los temas fueron registrado en 1988, cuando el cantante empezaba a formar a la gran banda de Seattle. Jerry Cantrell también llegó a ser parte del grupo, aunque no alcanzó a grabar nada con ellos, y tal como se explica en la descripción de la subasta, hay algunas de estas grabaciones en YouTube, pero son todas registros alternativos. El disco sólo se vende en su formato físico y la lista de canciones es la siguiente:

Party People It’s Coming After Throw Me Down Tell Me How To Love You Dance It Up I Don’t Care

Hasta esta publicación, la rareza apenas llevaba poco más de 500 dólares ofrecidos quedando 3 días para su término.